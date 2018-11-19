Бизнес будет восстанавливать русские усадьбы﻿﻿

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский поддержали идею создания национального проекта "Возрождение исторических усадеб". Руководить проектом будет Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры, подведомственное Минкульту, совместно с Росимуществом, сообщает "Конкретно.ру".

В настоящее время в России 144 000 объектов культурного наследия. В том числе 34 000 требует капитальной реконструкции. Вернуть их к жизни за счет средств бюджета не получится, в этом году на эти цели из бюджета выделено 10 млрд руб. Это в 2 раза больше, чем выделялось в предыдущие годы, однако с такими объемами финансирования на восстановление всех памятников потребуется не менее 300 лет. Поэтому было решено привлечь бизнес. Предпринимателям будут созданы все условия, чтобы им было выгодно участвовать в национальном проекте.

В настоящее время уже действует несколько механизмов передачи памятников бизнесу: договор аренды на срок от 5 до 49 лет с проведением работ по сохранению памятника и возвратом вложенных инвестиций за счет рассрочки по аренде; передача памятника за 1 рубль с обязательством восстановления его за 7 лет и последующей арендой от 49 до 99 лет; продажа объекта в собственность с обязательством открытия его для посещений не менее 30 дней в течение года.

На первом этапе для участия в проекте отобрали 269 усадеб в 32 регионах страны. В том числе 38, находящихся в федеральной собственности, 96 — в региональной и 135 — в муниципальной.

Фото: peterburglike.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Усадьбы новый век настал?

Музей-усадьба «Кусково» подсчитывает убытки после...

Тайна Якова Брюса спрятана в Подмосковье

Дворянские усадьбы под Ленинградом продаются по рублю