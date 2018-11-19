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Источник Правда.Ру

Крымские власти продают Ливадийский дворец﻿

Недвижимость

Выставлена на продажу южная резиденция российского императорского Дома Романовых. Место проведения Ялтинской конференции стран-победительниц, где в феврале 1945-го Сталин, Рузвельт и Черчилль определяли судьбы мира.

Комплекс Ливадийского дворца — один из последних исторических объектов Крыма, еще не попавший в частные руки. Начальная цена аукционного лота "Ливадия" — всего 396 миллионов рублей. Вокруг — бесподобный Ливадийский парк.

Сегодняшняя "Ливадия" была санаторным объектом, каких немало на полуострове. Она была национализирована в 2014-м правительством Крыма.

Сейчас на сайте "Ливадии" висит объявление о реконструкции. Покупатель настоящей жемчужины Южнобережья Крыма станет известен после электронного аукциона, намеченного на 29 ноября.

Также стало известно о намеченной приватизации еще одного истинного достояния крымской и российской истории - дворца семьи Романовых в поместье Дюльбер, известной  достопримечательности Большой Ялты.

Фото: tonkosti.ru

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Темы Крым Ливада недвижимость Ливадийский дворец
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