Элитные коттеджи в Екатеринбурге все чаще предлагают под бизнес-цели, сообщает портал N1. Ru. Так, на Вторчермете за 170 тыс. рублей в месяц предлагают коттедж под детский сад.
Огромный особняк общей площадью 500 квадратных метров на улице Далёкой, 34, сдается как готовый бизнес. Он укомплектован необходимой мебелью и оборудованием.
Помимо этого, для жилой и коммерческой аренды предлагают коттедж на ВИЗе за 100 тыс. рублей в месяц. А в микрорайоне Горный Щит за 70 тыс. рублей в месяц также сдают особняк для проживания или ведения бизнеса.
Помимо больших объектов, для бизнес-целей можно найти и обычные квартиры. В частности, владелец студии на улице Белинского-108 готов сдать жилплощадь под любой вид аренды.
Отмечается, что в последнее время среди предложений о сдаче в аренду жилой недвижимости стали появляться объекты, владельцы которых указывают, что готовы сдавать недвижимость коммерсантам.
По мнению экспертов, главная причина для расширения круга потенциальных арендаторов — желание собственника выгодно сдать дорогой объект, для которого непросто найти жильцов.
Фото: poselok-britanika.ru
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