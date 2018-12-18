"Яндекс" построит новую штаб-квартиру в Москве за $145 млн

"Яндекс" намерен приобрести площадку под новый офис компании стоимостью $145 млн, сообщает ТАСС. Компания подписала соглашение о приобретении площадки для нового офиса в столице.

После всех согласований с правительством Москвы компания получит права на земельный участок площадью около 4 га на улице Косыгина, 15. Сейчас там находится здание бывшей гостиницы "Орленок".

Стоимость покупки составит около $145 млн без учета НДС. Предполагаемые сроки реализации проекта компания пока не озвучивает. Проект будет знаковым для города. Сообщается, что параметры будущего офиса будут зависеть не только от желания самого "Яндекса". Они будут зависеть готовности столичных властей их согласовать.

По словам руководителя департамента стратегического консалтинга и содействия развитию продаж Cushman & Wakefield Евгения Попова, для потребностей компании площадь будущей штаб-квартиры должна составлять не менее 100 тысяч квадратных метров.

Фото: tech.liga.net

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