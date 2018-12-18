Рублёвка уступила Новой Риге по стоимости элитного жилья﻿

В первом полугодии 2015 года средняя цена лота на Рублевке снизилась и составила $2195 млн. В итоге средняя стоимость загородного жилья на Новой Риге стала на четыре процента выше, чем на Рублево-Успенском шоссе, сообщает "Коммерсант".

Цены на Рублевке оказались ниже, чем на Новой Риге, впервые с 2015-го. Средний чек коттеджа на Рублево-Успенском шоссе за три года снизился на 27 процентов: с 195 до 143 миллиона рублей, тогда как на Новорижском шоссе этот показатель вырос на 26 процентов — со 118 до 148 миллионов.

В сентябре 2018-го свои данные о снижении цен на Рублевке представили эксперты аналитики портала "Мир Квартир". По их сведениям, с января по август загородные дома по Подмосковью в целом подешевели на один процент, на Рублево-Успенском шоссе снижение составило 8%.

По оценке компании Savills, средняя цена сотни самых дорогих загородных домов Подмосковья в октябре составила $26,8 млн (1,7 млрд руб.). Большинство (64%) этих объектов продается на Рублево-Успенском шоссе, еще 18% — на Новой Риге. Остальные расположены на Сколковском, Минском и Ильинском направлениях. Наиболее доступный объект из 100 самых дорогих продавался за $12 млн (803 млн руб.), самый высокий ценник — $173 млн (11,5 млрд руб.).

В целом структура первичного предложения на загородной элитном рынке сосредоточена на расстоянии от 21 до 30 км. от МКАД, где представлено более 40% объектов.

Фото: 2261796.ru

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