На территории "Москва-Сити" возведут небоскрёб Grand Tower﻿

На территории Делового центра "Москва-Сити" возведут небоскрёб Grand Tower высотой 283, пишет "Интерфакс". Grand Tower станет самым современным и энергоэффективным зданием в России и одним из самых знаковых в Европе. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект 62-этажного небоскрёба Grand Tower разработало немецкое бюро Werner Sobek.По словам Сергей Кузнецова, высотный комплекс будет состоять из стилобатной части и располагающихся на ней двух башен.

"Высотка будет иметь узнаваемый силуэт и хорошие видовые характеристики благодаря своему расположению на краю делового центра", — подчеркнул Кузнецов.

Общая площадь 62-этажного небоскреба составит около 400 тыс. кв. м. Небоскреб будет связан со станцией метрополитена "Выставочная". Главный архитектор пояснил, что проект разработало московское подразделение бюро Werner Sobek под руководством немецкого архитектора и инженера Вернера Зобека.

Благодаря высокому стандарту "зеленого" строительства планируется снизить операционные расходы до 20% по сравнению с другими высотками Делового центра.

Фото: realty.rbc.ru

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