Минстрой планирует скорректировать нацпроект по жилью в меньшую сторону﻿

Минстрой России будет настаивать на корректировке параметров нацпроекта "Жилье и городская среда", что может означать его серьезную пробуксовку, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минстроя Владимира Якушева.

По его словам, все количественные показатели нацпроекта требуют уточнения. В связи с этим уже 24 декабря на Президиуме по стратегическому развитию при кабмине РФ Минстрой будет настаивать на том, чтобы количественные показатели в паспорте нацпроекта изменили в сторону уменьшения.

Глава Минстроя добавил, что объем ввода жилья в России по итогам этого года уже не вышел на утвержденные показатели. Он будет на 11 млн кв.м ниже тех параметров, которые прописывал нацпроект "Жилье и городская среда". Там ввод должен был выходить на 86 млн кв м жилья, но сдается по регионам нынче только 75-76 млн кв.м, подчеркнул министр.

Он отметил, что проект "Жильё" самый противоречивый. На сегодня он вызывает больше всего дискуссий среди экспертов и застройщиков. "Сама цифра 120 млн кв.м жилья, которую мы должны достигнуть к 2024 году, она под знаком вопроса", -заявил глава Минстроя.

По его словам, главным показателем в рамках нацпроекта является улучшение жилищных условий 5 млн семей. "Мы должны ориентироваться на него, искать другие механизмы для его поддержки", — заключил В. Якушев.

Фото: asninfo.ru

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