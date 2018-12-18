Россия и Франция будут вместе создавать "умные города"

Россия и Франция определили 12 проектов в сфере "умных городов" для двустороннего сотрудничества, информирует портал Минстроя РФ. В рамках проектов совместную работу экспертов из России и Франции планируется провести в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Самарской, Псковской и Томской областях, а также в Республике Башкортостан.

Ранее в Париже состоялось заседание российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. В ходе заседания обсуждались планы работы 12 профильных рабочих групп на предстоящий год. В том числе и специальной группы "Устойчивый и умный город".

Отобраны 12 флагманских проектов в сфере городского планирования, 3D-моделирования городов, управления городскими ресурсами, развития городской инфраструктуры, "умной" энергетики. А также в других областях, где уже имеются существенные наработки и заинтересованность двух стран для совместного сотрудничества по созданию и развитию "умных городов". К реализации данных проектов планируется приступить уже в следующем году.

Фото: newizv. ru

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