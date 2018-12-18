Москва заняла третье место среди европейских городов по стоимости аренды офисных площадей в премиальных бизнес-центрах, сообщает компания JLL. Эксперты сравнили затраты арендаторов на премиальные площади на 72 крупнейших рынках в 61 городе мира. За год российская столица обогнала даже Стокгольм и поднялась еще на одну строчку в рейтинге.
Совокупная стоимость аренды в Москве за этот период выросла с $955 до $1011 за 1 кв.м в год. Рост цен произошел из-за отсутствия нового предложения в центре столичного мегаполиса и сокращения свободных площадей под аренду. Вакантность в центральном деловом районе достигла десятилетнего минимума (7,7%), отмечают аналитики JLL.
Первые два места в рейтинге занимают лондонские районы Вест-Энд ($2,1 тыс. кв.м в год) и Сити ($1,13 тыс.). Стокгольм — на четвертом месте ($982 за кв.м в год), замыкает пятерку Мюнхен ($913 кв.). В мировом рейтинге самых дорогих офисных рынков Москва оказалась на 26-м месте, отмечается в исследовании.
Фото: dores.ru
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