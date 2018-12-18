Телеведущий и президент Международного союза КВН Александр Масляков заслужил "финансовый успех". Своим мнением в интервью "Экспресс-газете" поделился постоянный член жюри телевизионной версии юмористической игры Юлий Гусман.
По словам режиссера, программа стабильно бьет все рейтинги. Именно по этой причине он и небедный человек. Масляков заслужил финансовый успех.
"И нечего завидовать, что у него дом-дворец, иномарки, квартиры", — отметил он. Также Гусман отметил, что Масляков-старший строил "империю под названием КВН" в течение последних 32 лет. На данный момент отлично с ней справляется.
Ранее сообщалось, что компания "АМиК", которой руководят Александр Масляков и его сын, зарабатывает на талантливых участниках юмористической игры. Капитан уральской команды "Уездный город" Сергей Писаренко заявил, то компания продает телевидению "результат бесплатного труда талантливой молодежи".
В свою очередь, капитан команды "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев отметил, что каждая команда платит 25 тысяч рублей за участие в региональных лигах. В итоге взносы со всех лиг за один сезон составляют порядка 220-260 тысяч долларов.
Сообщается, что среди имущества Маслякова числится квартира в центре Москвы площадью в 200 квадратных метров с антиквариатом, дорогой мебелью, кабинетом, спальней, комнатой отдыха. Помимо этого у телеведущего есть дом на Рублевке по соседству с певицей Машей Распутиной.
Фото: 24smi.org
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