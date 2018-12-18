Нерезиденты больше не будут отдавать треть суммы при продаже недвижимости﻿

С 2019 года нерезидентов Российской Федерации освободили от уплаты НДФЛ при продаже принадлежащей им российской недвижимости, сообщает РБК.

Эксперты отмечают, что еще не все нерезиденты знают, что конец уходящего года ознаменован для них важным событием. Были приняты изменения в Налоговом кодексе Российской Федерации. Такого подарка для желающих продать свою недвижимость в России живущим за границей гражданам трудно было представить.

Напомним, что по законам Российской Федерации, если человек проводил на территории РФ меньше 6 месяцев, даже если он год учился или стажировался за границей, он становился налоговым нерезидентом. И при продаже недвижимости должен был заплатить налог в размере 30% от её стоимости. С 1-го января ситуация изменится. Нерезидентов уравнивают в правах с резидентами.

С 1-го января нерезиденты могут заключать сделки со своей недвижимостью на Родине, не опасаясь налоговой. Отныне им по закону не нужно больше платить 30-процентный НДФЛ. Помимо этого, наравне с резидентами они теперь освобождаются от уплаты этого налога, если недвижимость находилась в их собственности больше трех лет.

Фото: domofond.ru

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