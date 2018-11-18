Для многих людей с высоким уровнем достатка путешествия становятся совершенно привычной частью жизни. Создатели круизного судна "Утопия" решили предложить им возможность посещать разные точки мира вместе со своими роскошными апартаментами.
Это круизное судно длиной почти 296 метров спроектировано как роскошный плавучий жилой дом. Оно будет отправляться на такие крупные спортивные и культурные мероприятия по всему миру, как Уимблдон, Олимпийские игры и карнавал в Рио-де-Жанейро.
До запуска корабля осталось всего три с половиной года. Поэтому у потенциальных покупателей недвижимости на корабле еще есть достаточно время для того, чтобы взвесить все "за" и "против".
По словам основателя проекта "Утопия" Дэвида Робба, плавучие резиденции стоят от 4,4 до 36 миллионов долларов. Многие из крупнейших квартир уже раскуплены. Дэвид отмечает, что круизное судно не имеет аналогов и сможет прослужить целых 100 лет.
Всего на корабле 190 квартир площадью от 139 до 576 квадратных метров с видом непосредственно на океан. Основной задачей дизайнеров было сделать так, чтобы "Утопия" не выглядела как круизный лайнер, а больше напоминала роскошную квартиру в Центральном парке.
Фото: magspase.ru
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