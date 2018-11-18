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Источник Правда.Ру

Документы на недвижимость в Крыму подделывают в Херсоне — Аксенов﻿

Недвижимость

В Херсоне изготавливают документы на крымскую недвижимость, датируемые периодом до 2014 года, заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, сейчас стоит важная задача: отрегулировать эту работу так, чтобы всплывающие из ниоткуда решения, датируемые украинским периодом, были рассмотрены максимально объективно.

"Готовы индивидуально рассматривать каждый вопрос. Ни для кого не секрет, что в Херсоне до сих пор штампуют различные документы: нотариальные акты, договоры купли-продажи, доверенности до 2014 года, которые в Крыму пытаются выдать за настоящие", — подчеркнул Аксенов.

В настоящее время разрабатываются меры, чтобы сделать сферу строительства более прозрачной и понятной как для жителей, так и для застройщиков, отметил Аксенов.

Сообщается также, что по вопросу применения кадастровой стоимости для расчета земельного налога и арендной платы решено перенести дату введения этого налога на 1 декабря 2020 года вместо запланированного 2019 года.

Фото: perekop.info

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Темы Крым Аксенов республика недвижимость
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