Гендиректор "Почты России" купил квартиру за миллиард рублей﻿

Генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов приобрел квартиру стоимостью более одного млрд рублей, сообщает РИА Новости. Об этом свидетельствует выписка из государственного реестра недвижимости.
Отмечается, что глава "Почты России" Николай Подгузов купил столь дорогостоящую квартиру в Москве в ипотеку. Источником значительной части средств стала продажа недвижимости в столице. Об этом информирует пресс-служба крупнейшего в России почтового оператора.
Ранее СМИ сообщали, что Подгузов в 2017 году приобрел квартиру площадью 386 квадратных метров в жилом комплексе Knightsbridge Private Park в Москве. По приблизительным оценкам, квартира Подгузова может стоить более одного миллиарда рублей.
В "Почте России" отметили, что упомянутое жилье приобретено в ипотеку и задекларирована в налоговой службе. Квартира также учтена в справке о доходах генерального директора. Сведения направлены в министерство связи и массовых коммуникаций. Помимо этого, источником значительной части средств на приобретение недвижимости была продажа двух других столичных квартир Подгузова.
Фото: svoboda.org
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