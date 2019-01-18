Молодым ученым в Подмосковье предложат соципотеку﻿

Уникальным молодым специалистам в Московской области предлагают участие в программе соципотеки в 2019 году, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".
О начале отбора кандидатур наиболее востребованных молодых ученых и молодых уникальных специалистов для приобретения жилья на условиях социальной ипотеки на своем сайте объявило Министерство инвестиций и инноваций Московской области.
Чтобы принять участие в программе молодым ученым необходимо соответствовать ряду определенных критериев. Их перечень вместе со списком документов опубликован на сайте подмосковного правительства.
По условиям программы, участникам соципотеки региональное правительство оплачивает первоначальный взнос при оформлении договора ипотечного займа. Помимо этого, происходит ежемесячная компенсация оплаты основного долга по жилищному кредиту.
Ранее сообщалось, что в прошлом году свидетельства на приобретение жилья по социальной ипотеке получили 168 уникальных специалистов и молодых ученых.
Фото: in-narofominsk.ru
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