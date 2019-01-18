Новые дома оснастят системами газового контроля

Девелоперов обязали оснащать новостройки системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа, сообщает портал Минстрой России.
В министерстве отметили, что новые требования внесены в свод правил "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления".
В новых правилах говорится, что системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа в многоквартирных домах должны быть установлены в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных помещений общественного пользования. А также в жилых помещениях при размещении в них газового оборудования.
Помимо этого, в новостройках, оснащенных газовым оборудованием, необходимо устанавливать легкосбрасываемые окна. Они необходимы для погашения давлении взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газа.
Напомним, что ГОСТ по установке легкосбрасываемых стеклопакетов действует в России с 2014 года. Но до вступления в силу нового свода правил окна данного стандарта практически не использовались из-за более высокой стоимости по сравнению с обычными.
Сообщается. что новый свод правил вступит в силу 6 июня 2019 года.
Фото: gtrk.omsk.ru
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