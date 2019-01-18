Спешить с переводом сделок с жильем в режим онлайн не стоит — Крашенинников

Пока не пришло время переводить сделки с дарением и куплей-продажей недвижимого имущества в онлайн, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на заявление главы Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Такое мнение было высказано в связи с появившейся на днях информацией о том, что Минэкономразвития совместно с фондом "Сколково" и Автономная некоммерческая организация"Цифровая экономика" подготовили законопроект о форме онлайн-сделок покупки и дарения жилья.

Сообщалось, что на сайте госуслуг может появиться определённая форма, в которой будут ставить свои электронные подписи покупатель и продавец. Авторы законопроекта пообещали сохранить существующие требования по государственной регистрации перехода права на недвижимость в едином госреестре.

По словам Крашенинникова, жильё - это специфический объект. У большинства граждан России нет ничего, кроме приватизированных после распада Союза квадратных метров. В связи с этим опрометчиво думать, что они станут доверять интернет-сделкам.

Павел Крашенинников призвал авторов законодательной новеллы быть максимально аккуратными, и не усложнять ситуацию.

По словам главы думского комитета, сейчас и так всё происходит слишком быстро. Граждане иногда даже не могут толком проверить информацию, чтобы разобраться в ней.

Что касается МФЦ, то там очень быстро оформляют бумаги, связанные с недвижимостью. Все гонятся за скоростью, в итоге граждане нередко расплачиваются своими правами, подчеркнул парламентарий.

Фото: sbbit.ru

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