Жилье в Сочи больше всего покупают граждане Казахстана﻿

Лидерами по объему спроса остались представители Казахстана (28,8%), республики Беларусь (20,8%) и Украины (17,7%), сообщает компания "Мандарин".

В десятку наиболее активных покупателей недвижимости в Сочи попали представители Узбекистана и Южной Кореи. Доля клиентов из этих стран составляет 2,1% и 2,4%. Основной спрос покупателей из бывшей советской республики сосредоточен на рынке бюджетных предложений на вторичном рынке.

8 и 7 места в рейтинге наиболее активных покупателей жилья в Сочи занимают жители США и Турции. Доля покупателей из этих стран составляет 3,4%. Жители Северной Америки в основном интерес проявляют к объектам, которые обладают хорошим инвестиционным потенциалом.

6-5 строчки занимают представители Германии и Таиланда. Наибольшую часть клиентов из этих стран составляют наши бывшие соотечественники.

На четвертом месте расположились жители ОАЭ.

Тройка лидеров осталась неизменной. Это представители Украины (17,7%), Республики Беларусь (20,8%) и жители Казахстана (28,8%).

Фото: russtartup.ru

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