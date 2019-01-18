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Строители уложили первый километр железной дороги по Крымскому мосту

Недвижимость

В Крыму построен первый километр железнодорожных путей на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова, сообщает "Интерфакс". На готовые участки железнодорожной части моста уложено 11 из 38 километров рельсошпальной решетки.

Строители уложили первый километр железной дороги по Крымскому мосту. 397365.jpeg

По словам председателя совета директоров компании-подрядчика "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, строительство путей идет по установленному графику.

"Строительство подходов и железнодорожной части Крымского моста скоординированы. Нет сомнений, что вся инфраструктура — и мост, и подходы — синхронно заработают по плану к декабрю 2019 года", -подчеркнул Ротенберг.

В настоящий момент на строительстве железнодорожной моста и подхода со стороны Крыма занято более 6500 рабочих и инженеров и свыше 500 единиц спецтехники.

Одновременно с железнодорожными подходами в Крыму строится новая станция Керчь-Южная с путями для грузовых, пассажирских и пригородных составов. Действующая станция Багерово реконструируется. Ее пропускная способность вырастет. На ней ведется переустройство девяти станционных путей, а также сооружение двух пассажирских платформ, пешеходного перехода,  зданий служебно-административного комплекса.

Фото: ruinformer.com

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