Строители уложили первый километр железной дороги по Крымскому мосту

В Крыму построен первый километр железнодорожных путей на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова, сообщает "Интерфакс". На готовые участки железнодорожной части моста уложено 11 из 38 километров рельсошпальной решетки.

По словам председателя совета директоров компании-подрядчика "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, строительство путей идет по установленному графику.

"Строительство подходов и железнодорожной части Крымского моста скоординированы. Нет сомнений, что вся инфраструктура — и мост, и подходы — синхронно заработают по плану к декабрю 2019 года", -подчеркнул Ротенберг.

В настоящий момент на строительстве железнодорожной моста и подхода со стороны Крыма занято более 6500 рабочих и инженеров и свыше 500 единиц спецтехники.

Одновременно с железнодорожными подходами в Крыму строится новая станция Керчь-Южная с путями для грузовых, пассажирских и пригородных составов. Действующая станция Багерово реконструируется. Ее пропускная способность вырастет. На ней ведется переустройство девяти станционных путей, а также сооружение двух пассажирских платформ, пешеходного перехода, зданий служебно-административного комплекса.

Фото: ruinformer.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Крымский мост подготовили к зиме﻿﻿

Фуры пошли через Крымский мост. Снизятся ли цены в Крыму?

Призывавший к атаке на Крымский мост американец объявил Россию и Китай "угрозой для человечества"

На Украине считают, что Крымский мост ненадежен и опасен