Строители уложили первый километр железной дороги по Крымскому мосту

В Крыму построен первый километр железнодорожных путей на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова, сообщает "Интерфакс". На готовые участки железнодорожной части моста уложено 11 из 38 километров рельсошпальной решетки.
По словам председателя совета директоров компании-подрядчика "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, строительство путей идет по установленному графику.
"Строительство подходов и железнодорожной части Крымского моста скоординированы. Нет сомнений, что вся инфраструктура — и мост, и подходы — синхронно заработают по плану к декабрю 2019 года", -подчеркнул Ротенберг.
В настоящий момент на строительстве железнодорожной моста и подхода со стороны Крыма занято более 6500 рабочих и инженеров и свыше 500 единиц спецтехники.
Одновременно с железнодорожными подходами в Крыму строится новая станция Керчь-Южная с путями для грузовых, пассажирских и пригородных составов. Действующая станция Багерово реконструируется. Ее пропускная способность вырастет. На ней ведется переустройство девяти станционных путей, а также сооружение двух пассажирских платформ, пешеходного перехода, зданий служебно-административного комплекса.
Фото: ruinformer.com
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