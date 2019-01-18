Космодром на Курильских островах предложили построить российские ученые﻿

Ученые рассматривают возможность строительства космодрома на Южных Курилах, сообщает "Интерфакс-Недвижимость". О новом проекте говорится в тезисах одного из докладов, подготовленных к Королевским чтениям.

Научный доклад посвящен применению плавучих агрегатов при строительстве стартовых комплексов. Автор считает, что применение подобных агрегатов за счет повышенной сейсмоустойчивости позволяет рассмотреть вопрос создания стартовых комплексов в более южных районах территории России. Это, в частности, южная оконечность острова Сахалин, побережье Приморского края или Южно-Курильские острова.

Помимо этого, российские ученые рассматривают возможность применения плавучих агрегатов на космодроме Восточный, в районе водохранилища, которое появится в непосредственной близости от космодрома после сооружения Нижне-Зейской (Граматухинской) гидроэлектростанции.

В документе отмечается, что особенно актуальным использование плавучих агрегатов представляется при эксплуатации ракет-носителей сверхтяжелого класса. Например, по мнению представителей научного сообщества, на плавучих платформах можно было бы разместить хранилища топлива для ракет.

Фото: inosmi.ru

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