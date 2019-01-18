Букингемский дворец предложили превратить в коливинг

К английской королеве Елизавете II можно будет подселить 50 тыс. британских граждан. Официальную лондонскую резиденцию британских монархов — Букингемский дворец — предложили расширить и превратить в коливинг, чтобы решить жилищный кризис в столице Туманного Альбиона, сообщает РБК.

Мюнхенское архитектурное бюро направило соответствующее письмо британской королеве Елизавете II. По мнению архитекторов, после реконструкции во дворец с 775 спальнями и 79 ванными комнатами можно подселить 50 тыс. человек.

Предложенным проектом предусмотрены складные стены. Их можно расставлять во дворце в соответствии с потребностями новых обитателей дворца. Огромная гостиная объединит одноместные и двухместные спальни. К ним будет вести семь лестниц. Здесь у королевы будет возможность общаться со своими подданными.

Историческое здание Букингемского дворца считается официальной лондонской резиденцией британских монархов, в настоящее время — королевы Елизаветы II. Дворец расположен напротив улицы Мэлл и Грин-парка с беломраморным и позолоченным памятником королеве Виктории. По традиции, когда монарх находится во дворце, над крышей дворца развевается королевский флаг.

Фото: ru. sputniknews.kz

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