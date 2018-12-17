Лжебеременную фанатку Киркорова хотят лишить квартиры

Поклонников Филиппа Киркорова обескуражило заявление 52-летней москвички Светланы Сафиевой. Недавно она публично объявила о том, что ждет от артиста тройню и требует от него 200 тысяч долларов на роды, сообщает Вести.ру.
При этом сама Светлана, у которой есть уже взрослые дети, а ее состоятельный муж недавно погиб, владеет элитной квартирой в центре Москвы и в материальном плане явно не нуждается.
Тем не менее, стало известно, что дети Светланы пытаются срочно продать эту недвижимость. А эксперты говорят, что у Сафиевой один из самых редких диагнозов в мире - лжебеременность.
По словам родственников, после смерти мужа Сафиевой у нее практически сразу начала проявляться мания преследования. Она даже не притрагивалась к еде, пока ее не попробуют другие.
Как выяснили СМИ, фанатка, которая утверждает, что беременна от Киркорова, прошла проверку на полиграфе. Проверка показала, что Светлана Софиева лжет и детей от певца она не ждет.
Ее душевное состояние усугубляется тем, что ее родственники действительно могу лишить ее квартиры в центре столицы и денег.
Фото: vokrug.tv
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