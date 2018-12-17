Рекордное число сделок ДДУ заключено в ноябре в Москве﻿

Столичное Управление Росреестра в ноябре зафиксировало рекордные показатели по числу зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ), информирует ТАСС.

По данным Росреестра, в ноябре текущего года зарегистрировано 8826 ДДУ, что на 6% выше показателя прошлого месяца (8326 ДДУ). Всего за 11 месяцев 2018 года ведомством зарегистрировано 71013 договоров долевого участия в строительстве жилой недвижимости. Это почти на 50% выше, чем за аналогичный период 2017 года (47 тыс. 518 ДДУ).

Количество договоров ипотечного жилищного кредитования в ноябре текущего года снизилось по отношению к октябрю, 8 570 против 10 061 соответственно. Всего за 11 месяцев 2018 года Управлением зарегистрировано в 1,7 раза больше ипотечных договоров (81 165), чем годом ранее (47 441 ипотек).

По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, ипотека остается одним из основных драйверов столичного рынка недвижимости. При этом повышение в середине декабря ключевой ставки ЦБ до 7,75% только стимулирует отложенный спрос на покупку жилья.

Напомним, что 14 декабря Банк России повысил с 17 декабря ключевую ставку на 25 б. п. — до 7,75% годовых.

Фото: krotov.org

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