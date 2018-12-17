Спрос на новостройки Москвы увеличился за год в полтора раза

Организаторы премии Urban Awards совместно с представителями ведущих строительных компаний подвели статистические и событийные итоги уходящего года. Как показывают результаты аналитических исследований, с января по ноябрь 2018 года было зарегистрировано 65,5 тыс. договоров долевого участия на сумму 626,5 млрд рублей.

По данным портала Urbanus.ru, спрос на первичную недвижимость в Москве увеличился по сравнению с показателями прошлого года на 45%. Доля Троицкого и Новомосковского округов приближается к одной трети (33,2%) от общего объема столичного рынка.

Сейчас на рынке представлено более сотни строительных компаний, в актуальном портфеле которых находится 250 проектов. При этом в 2018 году продажи стартовали в 89 комплексах с квартирами и апартаментами. Совокупный объем экспозиции оценивается в 3,5 млн кв. м. При этом совокупная площадь недвижимости, по которой получено разрешение на строительство, достигает 19 млн кв. м.

Лидером спроса является ГК "ПИК", реализовавшая за 11 месяцев 13,9 тыс. лотов, что составляет 21,41% от всего объема заключенных в столице сделок. Однако в Троицком и Новомосковском округах она уступила первенство ГК "А101" (4,1 тыс. и 5,9 тыс. ДДУ, соответственно).

Доля бизнес-класса в структуре сделок в столичном мегаполисе в настоящее время составляет 19,2%. В количественном выражении в этом сегменте было заключено 12,6 тыс. сделок. С небольшой разницей первое и второе место занимают компании MR Group n ГК "Пионер". В общей сложности девелоперы в этом сегменте привлекли 189,2 млрд рублей.

Сегмент дорогого жилья в Москве самый узкий. Он занимает долю в 3,6%. Причем если рассматривать отдельно элитные новостройки, то они занимают всего лишь 0,3% в общей структуре сделок в столице. Самым большим спросом в этой категории пользуются новостройки трех застройщиков: Optima Development, ГК МонАрх и Renaissance Construction. В общей сложности в сегменте дорогого первичного жилья было реализовано квартир и апартаментов на сумму 92,72 млрд рублей, а средний бюджет покупки составил 39,91 млн рублей.

По словам президента компании Wainbridge Майкла Белтона, что стандарты элитной недвижимости в большей степени стали меняться в сторону формата, который можно было бы определить как "загородный дом в самом центре Москвы".

"Резиденции, виллы, таунхаусы в пределах садового кольца. Вот что теперь по-настоящему элитная недвижимость. Границы между элитным и премиальным сегментами постепенно стираются. "Теперь многие преимущества элитного жилья застройщики предлагают за меньшие деньги в проектах премиум-класса", — подчеркнул Белтон.

Основным драйвером спроса на рынке недвижимости эксперты назвали рост ипотечного кредитования.

Фото: urbanus.ru

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