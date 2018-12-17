Треть арендной "элитки" в Москве приходится на граждан из Южной Кореи

В Москве по-прежнему наблюдается высокий спрос на аренду элитного жилья гражданами Республики Корея (Южная Корея), говорится в исследовании компании Kalinka Group. Доля арендаторов из этой азиатской страны составляет 30% и остаётся стабильной уже много лет.

Эксперты отмечают, что в основном столичные высокобюджетные квартиры и апартаменты снимают представители топ-менеджмента южнокорейских технологических и автомобильных корпораций, имеющих офисы в Москве.

Чаще всего выходцы из Республики Корея арендуют квартиры в бюджете от 200 до 350 тыс. рублей в месяц.

Южнокорейские арендаторы элитного жилья в столичном мегаполисе предпочитают селиться в одном доме с соотечественниками. В основном, они арендуют квартиры по соседству со своими коллегами.

Помимо этого, южнокорейские компании, работающие в Москве, предоставляют таким сотрудникам специальный автобус. Он возит их детей из дома в школу и обратно.

По прогнозам аналитиков, в 2019 году активность южнокорейских арендаторов на московском рынке останется на прежнем уровне. При этом общая доля иностранных граждан среди съёмщиков элитного жилья в Москве также останется стабильной.

Фото: varlamov.ru

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