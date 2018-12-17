﻿Звезда 90-х певица Наталья Ветлицкая торгует недвижимостью в Испании

Звезда российской эстрады, солистка группы "Мираж" и певица 1980-90-х гг. Наталья Ветлицкая обосновалась в Испании. Она строит себе новый дом на берегу Средиземного моря в городе Дения, а старый 2-этажный дом, расположенный по соседству, выставила на продажу за €2 млн, сообщает ee24. ru со ссылкой на издание Super. ru.

В настоящее время Наталья Ветлицкая, известная своими песнями "Посмотри в глаза", "Плейбой", "Лунный кот" и др., живет в испанском городе Дения, занимается йогой и воспитывает дочь. Недавно певица отметила 50-летие. Ее новая и старая недвижимость находится на взгорье вдалеке от моря, а общая площадь участка — 1578 кв.м. Ветлицкая сторонится людей. Как пишет издание, она выбрала Дению потому, что здесь мало русских.

Наталья Ветлицкая приобрела дом площадью 300 кв.м в Дении в конце 2000-х гг., а в 2013 году к ней переехала дочь Ульяна, которой сейчас уже 10 лет.

Недавно певица продала свой загородный дом на Новой Риге в Москве, после чего окончательно обосновалась в Испании.

Наталья продает не только собственную недвижимость. В Испании Ветлицкая работает дизайнером интерьеров и реставратором. Она приводит в приличный вид старые дома и особняки, а потом подает объявления об их продаже.

Однако о творчестве Ветлицкая тоже не забывает. Наталья сочиняет стихи, пишет музыку, увлекается живописью. Кроме того, вот уже больше 20-ти лет вокалистка является поклонницей йоги и ездит на специальные курсы в Индию.

Фото: 123 ru.net

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