Объем ввода торговых площадей в Москве увеличится втрое

Объемы ввода торговой недвижимости в уходящем году достигли рекордно низких показателей: в России — за последние 15 лет, в Москве — за шесть. Но в следующем году эксперты прогнозируют, что строительство торговых площадей в России вырастет почти в три раза, пишет "Коммерсант".
По мнению аналитиков, строительство торговых площадей в столице вернется к докризисному значению 2014 года. В регионах девелоперы станут активнее на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.
Эксперты компании "Магазин магазинов" ожидают нового цикла девелоперской активности в 2019 году: как сообщается в их исследовании, в эксплуатацию в России могут ввести 1,2 млн кв. м торговой недвижимости, что в 2,7 раза выше показателя 2018 года. На Москву придется 32% от общего объема ввода площадей — 380 тыс. кв.м. (втрое больше, чем в 2018 году)
По словам руководителя аналитики торговой и складской недвижимости JLL Оксаны Копыловой, по итогам 2018 года в столичном мегаполисе показатель окажется рекордно низким за последние шесть лет (137 тыс. кв.м), а в России — за пять лет (647,2 тыс. кв.м). В 2019 году, по ее подсчетам, в столице будет сдано уже 321 тыс. кв м.
Фото: tvc. ru
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