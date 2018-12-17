Власти Москвы решили закрыть легендарную "Бутырку"﻿

Легендарный тюремный замок "Бутырка", где в XVIII веке содержался Емельян Пугачев, скоро прекратит свое существование, пишет "МК". Вместе с "Бутыркой" закроется еще один московский изолятор — № 3 "Красная Пресня".

Под вопросом и судьба "Матросской тишины". Вместо них мэрия Москвы предложила за счет бюджета построить на территории 80 гектар современное СИЗО на 5 тыс. мест.

Новое СИЗО могут построить либо в одном из районов Новой Москвы, либо на Дмитровском шоссе. Его возведут в рекордные сроки — примерно за год. Начнется стройка уже в январе 2019 года.

Сообщается, что новое здание тюрьмы будет соответствовать актуальным евростандартам. Внешне будет похожа на "Кресты-2", не так давно открытые под Санкт-Петербургом.

Представляющее историческую ценность здание "Бутырки" сносить не планируют. Его передадут в распоряжение города. Одной из причин закрытия московских СИЗО пресса называет жалобы местных жителей на шум и тревожную обстановку.

Фото: rg. ru

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