Владимир Винокур задолжал за коммуналку 1,6 млн рублей﻿

Известный российский шоумен Владимир Винокур оказался в списке должников за услуги ЖКХ. ГБУ "Жилищник района Арбат" утверждает, что владельцы квартир в элитном доме в центре Москвы задолжали за "коммуналку" более 1 млн 650 тыс. рублей.

Управляющая компания элитного дома на Большом Афанасьевском намерена через суд добиваться взыскания с жильцов денег за коммунальные счета. 70-летний Владимир Винокур оказался должен за коммуналку более полутора миллиона рублей. Артист оказался в числе 15 дольщиков, являющихся фигурантами судебного дела. Долг возник он из-за подвала, за отопление и освещение которого собственники элитной московской недвижимости отказывались платить.

Разбирательства по данному делу стартовали еще в минувшем сентябре. Тогда "Жилищник района Арбат" впервые подал жалобу. Однако 9 ноября последовал второй иск от ГБУ. 29 ноября должно состояться заседание по данному делу.

Фото: rosbalt.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

"Отдадут все!": коллекторы собираются выбивать долги...

Система тарифов ЖКХ проста и понятна для любого...

Владимир Винокур и Валентин Гафт рассказали о своем...