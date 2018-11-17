Известный российский шоумен Владимир Винокур оказался в списке должников за услуги ЖКХ. ГБУ "Жилищник района Арбат" утверждает, что владельцы квартир в элитном доме в центре Москвы задолжали за "коммуналку" более 1 млн 650 тыс. рублей.
Управляющая компания элитного дома на Большом Афанасьевском намерена через суд добиваться взыскания с жильцов денег за коммунальные счета. 70-летний Владимир Винокур оказался должен за коммуналку более полутора миллиона рублей. Артист оказался в числе 15 дольщиков, являющихся фигурантами судебного дела. Долг возник он из-за подвала, за отопление и освещение которого собственники элитной московской недвижимости отказывались платить.
Разбирательства по данному делу стартовали еще в минувшем сентябре. Тогда "Жилищник района Арбат" впервые подал жалобу. Однако 9 ноября последовал второй иск от ГБУ. 29 ноября должно состояться заседание по данному делу.
Фото: rosbalt.ru
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