Ким Кардашьян подарили на Новый год апартаменты за $14 миллионов

Теледива Америки с армянскими корнями Ким Кардашьян наверняка гордится своим супругом. Рэпер Канье Уэст провернул целое дело и здорово раскошелился, сообщает портал Joinfo.ua.
А все того, чтобы улыбка восхищения засияла на лице любимой женщины. Известный исполнитель сделал телеведущей поистине роскошный подарок. Благоверный супруг исполнил многолетнюю мечту теледивы. Канье Уэст втайне от жены приобрел роскошный дом в Майями недалеко от береговой линии. О таком жилище Ким давно мечтала.
Процесс покупки апартаментов происходил в атмосфере полной секретности. А в канун Нового года Канье Уэст преподнес любимой невероятный сюрприз, как говорится, на блюдечке с голубой каемочкой.
Правильнее будет сказать, не поскупился ради счастья супруги. Рэпер заплатил за новогодний сюрприз для Ким 14 миллионов долларов США. Сумма, безусловно, кругленькая, но оно того стоило.
38-летняя Кардашьян по достоинству оценила апартаменты площадью в 440 кв.м. В доме есть все: бассейн, спортивный зал, четыре огромные спальни и пять ванных комнат. А еще окна с видом на океан.
Звездное семейство вместе с тремя подрастающими малышами планирует уже в 2019-ам году переехать в новый особняк в Майями.
Фото: 24tv. ua
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