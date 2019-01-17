Дома по одному евро предлагают власти итальянского города Самбука

Власти итальянского города Самбука на острове Сицилия предлагают приобрести дома всего за 1 евро, сообщает "Лента.ру". Цель сделки — возродить общину.

Такое заманчивое предложение для покупателя, когда недвижимость стоит дешевле местного эспрессо, неслучайно. Дело в том, что новые владельцы должны взять на себя обязательство отремонтировать дом в течение трех лет,. Причем заплатить за ремонт не менее 15 000 евро.

А дома там изрядно потрепали годы. Помимо этого, покупателю придется заплатить залог в размере 5000 евро, который после реставрации дома ему вернут.

Из привлекательных сторон отмечается то, что вид из окон просто изумительный. Ведь город располагается на вершине холма, откуда открывается вид на Средиземное море. А там десятки пляжей, рыбных рынков и узких итальянских улочек.

Цель акции местных властей — привлечь в город, страдающий от депопуляции, новых жителей и улучшить его облик. На продажу выставлены десятки исторических объектов.

Самбука считается тихим и спокойным итальянским городом. Его называют идеальным местом для "детокс-отдыха".

Фото: news.day.az

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