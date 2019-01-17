Быстрее всего накопить на московскую квартиру смогут жители Чукотского автономного округа. При средней зарплате 94 тыс. руб. в месяц откладывать им придется всего пять лет, сообщает РБК.
Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (86 тыс. руб.) и Магаданской области (80 тыс. руб.) потребуется уже шесть лет.
На четвертом месте оказались сами москвичи. При средней зарплате 79 тыс. руб. в месяц накопить на квартиру они смогут почти за шесть лет.
Замыкают пятерку лидеров жители Сахалинской области, получающие в среднем 73 тыс. руб. в месяц. На приобретение столичной недвижимости им потребуется откладывать семь лет. Жители Северной столицы при средней зарплате 58 тыс. руб. смогут накопить на жилье в Белокаменной за девять лет. Немногим больше придется копить жителям Московской области. При среднем ежемесячном доходе в 50 тыс. руб. в месяц "подмосквичам" придется откладывать средства как минимум десять лет.
Фото: life-e.ru
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