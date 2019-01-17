Жилые дома в "умных городах" оснастят газовыми анализаторами

Минстрой России рассматривает предложение по внедрению газовых анализаторов в жилых домах по проекту "Умный город", сообщает "Интерфакс-Недвижимость".

По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, в проект могут войти все смарт-технологии, которые сделают жизнь безопаснее. Вопрос расчетов, экономики процесса и возможных технологий, отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы внесли соответствующий законопроект. Он позволяет за счет средств Фонда капитального ремонта в многоквартирных домах устанавливать автоматизированную систему контроля за обеспечением газовой безопасности.

"Правда.Ру" напоминает, что в начале ноября 2018 года глава Минстроя Владимир Якушев утвердил паспорт федерального проекта "Умный город". Он будет реализовываться в рамках нацпроектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда". План реализации проекта включает шесть блоков и определяет задачи по внедрению "умного" жилищно-коммунального хозяйства, формированию доступной, комфортной и безопасной для среды. Также созданию инновационной инфраструктуры, цифровизации строительства и территориального планирования. И еще - по развитию транспортных систем.

Фото: 1obl.ru

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