Одиноких пенсионеров защитят от "черных" риелторов﻿

Для нотариусов хотят ввести новую обязанность. Теперь они будут должны удостоверять все сделки по купле-продаже недвижимости, которые совершают инвалиды и одинокие пенсионеры, пишет "Парламентская газета".
Такая норма прописана в законопроекте, который планируют рассмотреть члены Совета при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Авторами проекта выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. Они отметили, что необходимость поправок к законодательство обусловлена объективно присущими пожилым людям умственными и другими особенностями. Ведь таких людей проще обмануть, считают законотворцы.
Действительно, одинокие пенсионеры и инвалиды являются наиболее уязвимой категорией населения. Это происходит из-за недостаточной информированности и излишней доверчивости. Зачастую "черные риэлторы" и разного рода мошенники скупают доли, а потом начинают выживать престарелых собственников из квартиры.
Газета напоминает, что нотариусы уже обязаны удостоверять некоторые сделки по купле-продаже недвижимости. С 2017 года без нотариального удостоверения не могут провести сделку подопечные, ограниченно дееспособные и несовершеннолетние граждане страны.
Фото: konp42.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Недвижимость по наследству: преступления среди нотариусов
Российских нотариусов обязали собирать справки для клиентов
|Нотариусов обяжут записывать все сделки на видео для борьбы с мошенниками
|Кому нужны доверенности россиян? - Нотариус
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
Полиция Сербии провела спецоперацию по задержанию киллера, который готовил покушение на президента России Владимира Путина.
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit? Если мы не мазохисты, то мы - за Brexit , считает эксперт Николай Платошкин.