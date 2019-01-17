Одиноких пенсионеров защитят от "черных" риелторов﻿

Для нотариусов хотят ввести новую обязанность. Теперь они будут должны удостоверять все сделки по купле-продаже недвижимости, которые совершают инвалиды и одинокие пенсионеры, пишет "Парламентская газета".

Такая норма прописана в законопроекте, который планируют рассмотреть члены Совета при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Авторами проекта выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. Они отметили, что необходимость поправок к законодательство обусловлена объективно присущими пожилым людям умственными и другими особенностями. Ведь таких людей проще обмануть, считают законотворцы.

Действительно, одинокие пенсионеры и инвалиды являются наиболее уязвимой категорией населения. Это происходит из-за недостаточной информированности и излишней доверчивости. Зачастую "черные риэлторы" и разного рода мошенники скупают доли, а потом начинают выживать престарелых собственников из квартиры.

Газета напоминает, что нотариусы уже обязаны удостоверять некоторые сделки по купле-продаже недвижимости. С 2017 года без нотариального удостоверения не могут провести сделку подопечные, ограниченно дееспособные и несовершеннолетние граждане страны.

Фото: konp42.ru

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