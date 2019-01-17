Ассоциация российских банков (АРБ) подготовила и направила в Госдуму законопроект по рефинансированию ипотечных кредитов с использованием материнского капитала, сообщает "Российская газета".
Авторы проекта уверены, что такое решение позволит семьям с детьми значительно сократить ипотечные платежи. Сейчас средняя ставка по ипотечным кредитам в России составляет, по данным Центробанка, 9,52% годовых. В 2014–2016 годах назад этот показатель был не менее 12%. Граждане, взявшие ипотеку три-четыре года назад с использованием маткапитала, сегодня не могут рефинансировать кредит на более выгодных условиях и вынуждены существенно переплачивать.
Банкиры считают, что причина кроется в несовершенстве законодательной базы. В настоящее время заемщик, после погашения кредита и снятия залога, должен в течение полугода оформить доли в собственности на супруга и детей. В том числе на несовершеннолетних.
Для передачи в залог банку доли несовершеннолетнего ребенка требуется разрешение органов опеки. Получить такое разрешение непросто. В случае обращения взыскания на долю ребенка он может остаться без жилья. Банки же, в свою очередь, не спешат выдавать кредит без обеспечения.
Банки предлагают оформлять права членов семьи на квартиру только после полного погашения ипотечного долга. Дополнительной мерой защиты семей станет законодательное оформления доли в праве собственности на жилое помещение ребенка. В АРБ считают, что это сделает рынок жилья более прозрачным. А также снизит долю злоупотреблений, когда дети могут остаться без положенной доли квартиры.
Фото: sempravorf. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Верховный суд запретил делить материнский капитал при разводе
Материнский капитал предлагают "взять… да и поделить"
"Материнский капитал тратят на жилье. Это супер!"
На материнский капитал можно будет купить машину
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
Полиция Сербии провела спецоперацию по задержанию киллера, который готовил покушение на президента России Владимира Путина.
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit? Если мы не мазохисты, то мы - за Brexit , считает эксперт Николай Платошкин.