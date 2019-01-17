Рефинансирование ипотеки с маткапиталом хотят упростить

Ассоциация российских банков (АРБ) подготовила и направила в Госдуму законопроект по рефинансированию ипотечных кредитов с использованием материнского капитала, сообщает "Российская газета".

Авторы проекта уверены, что такое решение позволит семьям с детьми значительно сократить ипотечные платежи. Сейчас средняя ставка по ипотечным кредитам в России составляет, по данным Центробанка, 9,52% годовых. В 2014–2016 годах назад этот показатель был не менее 12%. Граждане, взявшие ипотеку три-четыре года назад с использованием маткапитала, сегодня не могут рефинансировать кредит на более выгодных условиях и вынуждены существенно переплачивать.

Банкиры считают, что причина кроется в несовершенстве законодательной базы. В настоящее время заемщик, после погашения кредита и снятия залога, должен в течение полугода оформить доли в собственности на супруга и детей. В том числе на несовершеннолетних.

Для передачи в залог банку доли несовершеннолетнего ребенка требуется разрешение органов опеки. Получить такое разрешение непросто. В случае обращения взыскания на долю ребенка он может остаться без жилья. Банки же, в свою очередь, не спешат выдавать кредит без обеспечения.

Банки предлагают оформлять права членов семьи на квартиру только после полного погашения ипотечного долга. Дополнительной мерой защиты семей станет законодательное оформления доли в праве собственности на жилое помещение ребенка. В АРБ считают, что это сделает рынок жилья более прозрачным. А также снизит долю злоупотреблений, когда дети могут остаться без положенной доли квартиры.

Фото: sempravorf. ru

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