Сделки с жильем разрешат проводить в режиме онлайн

Минэкономразвития подготовило законопроект, уточняющий форму сделок купли-продажи, а также дарения жилой недвижимости в онлайн-режиме, пишут "Известия".

Правда, допустимость электронной формы договора ранее вызывала споры. Дело в том, что Гражданским кодексом РФ предусмотрено составление единого документа при заключении сделок купли-продажи или дарения недвижимости. При этом в электронной форме технологически формируется несколько документов. В новой редакции законопроекта ясно указано, что единый документ может быть электронным.

В министерстве уточнили, что для электронной формы таких сделок предусмотрено обязательное подписание усиленной квалифицированной электронной подписью сторон либо нотариуса.

Помимо этого, сохраняются все уже существующие законодательные требования по дальнейшей государственной регистрации перехода права на квартиру или дом в ЕГРН.

Опробовать онлайн-сделки было решено на аренде квартир. В рамках проекта "Умный город" такой сервис позволит снять жилье онлайн. Также это поможет получить необходимые гарантии и полномочия.

По мнению авторов законопроекта, нововведения значительно упростят жизнь и активным молодым людям, и собственникам жилья. Они смогут дистанционно в режиме онлайн регистрировать подобные сделки.

Фото: rg.ru

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