Власти Сочи решили снести более 50 многоквартирных самостроев﻿

Сочинский суд постановил снести 54 многоквартирных дома, построенных незаконно, сообщает РИА Новости. Всего в городе будет снесено более 500 незаконных зданий.
Как уточнили в администрации, всего зданий и сооружений под снос в Сочи более 500. В основном это пристройки, либо гаражи. Но есть среди них и многоквартирные дома — 54 объекта. Они были построены на участках для частных жилых домов. Либо с нарушениями в виде лишних этажей или увеличения строительной площади.
Все нарушения были выявлены контролирующими органами на самых ранних стадиях строительства. Документы передавались в суд. Тем не менее это не мешало застройщикам продолжать вести строительство. Сейчас, после решения суда, застройщики должны самостоятельно снести здания. За нарушение сроков сноса им придется платить неустойку в размере 10-ти тысяч рублей в день.
Ранее сообщалось, что собственники квартир 11 жилых комплексов Сочи из разных регионов России провели санкционированный митинг. По его итогам которого была создана резолюция. Она была направлена президенту России, а также главе Минстроя РФ и Госдуму.
Фото: sochiscapp.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Дольщики незаконно построенных жилых комплексов в Сочи просят не сносить их дома
Москва, Петербург и Сочи возглавили ТОП-10 регионов с рекордным ростом цен на жилье
Власти Сочи приступили к сносу жилого комплекса на берегу моря
Единый ски-пасс в Сочи: 135 км трасс будут доступны по одному ски-пассу
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
В августе 1971 года в Пентагоне обсуждался мистический инцидент. Представьте себе: авианосец "Саратога", гордость ВМС США, возвращался из Средиземного моря на базу в Майами. Акустики обнаружили "на хвосте" корабля неизвестную подлодку, которая легко обгоняла шедший полным ходом авианосец. Но ни одна из подлодок в мире не могла такого сделать!
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit? Если мы не мазохисты, то мы - за Brexit , считает эксперт Николай Платошкин.