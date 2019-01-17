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Власти Сочи решили снести более 50 многоквартирных самостроев﻿

Недвижимость

 

Власти Сочи решили снести более 50 многоквартирных самостроев﻿. 397266.jpeg

Сочинский суд постановил снести 54 многоквартирных дома, построенных незаконно, сообщает РИА Новости. Всего в городе будет снесено более 500 незаконных зданий.

Как уточнили в администрации, всего зданий и сооружений под снос в Сочи более 500. В основном это пристройки, либо гаражи. Но есть среди них и многоквартирные дома — 54 объекта. Они были построены на участках для частных жилых домов. Либо с нарушениями в виде лишних этажей или увеличения строительной площади.

Все нарушения были выявлены контролирующими органами на самых ранних стадиях строительства. Документы передавались в суд. Тем не менее это не мешало застройщикам продолжать вести строительство. Сейчас, после решения суда, застройщики должны самостоятельно снести здания. За нарушение сроков сноса им придется платить неустойку в размере 10-ти тысяч рублей в день.

Ранее сообщалось, что собственники квартир 11 жилых комплексов Сочи из разных регионов России провели санкционированный митинг. По его итогам которого была создана резолюция. Она была направлена президенту России, а также главе Минстроя РФ и Госдуму.

Фото: sochiscapp.ru

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