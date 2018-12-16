Квартиру из 58 комнат нашли в Санкт-Петербурге﻿

В Московском районе Санкт-Петербурга на продажу выставлена доля в 58-комнатной квартире, сообщает Лента.ру. Раньше это жилье имело статус общежития, которое после приватизации стало квартирой в долевой собственности.

Планировка квартиры соответствует нормам для жилья подобного типа: в ней одна 50-метровая кухня на всех жильцов, а санузлы запроектированы из расчета один на четыре комнаты.

На продажу выставлены две комнаты из 58, их совокупная площадь составляет 40 квадратных метров. Недвижимость оценена владельцем доли в 3 миллиона рублей.

Сообщается, что Московский район Санкт-Петербурга занимает пятое место в городе по ценам на жилье, уступая Петроградской стороне, Центральному, Василеостровскому и Адмиралтейскому районам. Средняя стоимость квартиры в Московском районе, по статистике портала, составляет 8 миллионов рублей.

В декабре эксперты рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир в регионах России. Победителем стала петербургская «однушка» на Крестовском острове. Площадь квартиры - 112 квадратных метров, стоимость - около 70 миллионов рублей.

Фото: trud.ru

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