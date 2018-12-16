Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья, пишет "Коммерсант". В Москве и в крупных регионах такая недвижимость подорожала в среднем на 6-8%.
В декабре средневзвешенная стоимость жилья на вторичном рынке столичного мегаполиса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6%, до 192,4 тыс. руб. за кв.м. За год, по данным экспертов, цены на вторичную недвижимость в Москве за год выросли в среднем на 10%.
Наиболее дешевое жилье сейчас можно купить в ЮВАО: 178 тыс. руб. за кв.м. Самые дорогие квартиры продаются в центре: 390 тыс. руб. за кв.м.
По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, высокий спрос на "вторичку" объяснялся, с одной стороны, снижением ипотечных ставок для вторичного рынка. С другой — банкротством одного из крупнейших застройщиков Московской области — компании Urban Group. Из-за этого во многом упало доверие потребителей к первичному рынку.
Лидерами спроса в границах старой Москвы стали районы Пресня, Хамовники и Выхино-Жулебино.
Фото: kommersant.ru
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