Китай стал недосягаемым лидером по строительству небоскребов﻿

Международный Совет по высотным зданиям и городской среде опубликовал доклад по итогам 2018 года, пишет "Коммерсант". Во всем мире за год построено 143 здания выше 200 м. Всего на четыре меньше, чем за рекордный 2017 год.

По числу "супервысотных зданий" (выше 300 м) 2018-й поставил абсолютный рекорд. Введено 18 таких небоскребов. Больше половины всех высоток возвели в Китае. Россия в докладе не упоминается.

В настоящее время во всем мире построено 1478 зданий выше 200 м. Это на 141% больше, чем в 2010 году. Совокупная высота построенных в 2018 году зданий составила 35 246 м. Это немногим меньше показателя 2017 года (35 849 м).

Самым высоким построенным в нынешнем году зданием стала 528-метровая башня Citic в Пекине.

В последние годы бессменным лидером по строительству небоскребов является азиатский регион. В 2018 году там было построено 109 небоскребов — 76% от общего числа. Лидером в Азии и во всем мире остается Китай: в нынешнем году там возведено 88 небоскребов. Это 62% небоскребов, построенных за год в мире.

На втором месте в мире по году находятся США, там построено 13 небоскребов. На третьем месте — ОАЭ с 10 высотками.

Фото: kpf.com

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