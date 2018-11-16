Власти Петербурга объявили аукцион на закупку квартир для сирот﻿

В Петербурге объявили аукцион на закупку квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

Объявлено, что сумма аукциона — 316 миллионов рублей. На них планируется приобрести 147 квартир общей площадью 4557 кв.м. В соответствии с условиями закупки, город намерен приобрести квартиры с чистовой отделкой площадью до 31 кв.м. Сдано жилье должно быть не позднее 15 декабря 2019 года.

Помимо этого, комитет объявил 15 аукционов на сумму 34 миллиона рублей. По их результатам планируется приобрести 15 квартир с общей площадью 495 кв.м.

Итоги аукционов будут объявлены в конце текущего года. Жилье в многоквартирных домах начнут приобретать в 2019 году. Первая передача квартир в собственность сирот состоится в 2020 году. Распределением квартир занимается Жилищный комитет Петербурга.

Фото:djnday-novocherkassk

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Из-за кого российские сироты оказываются на улице?

Молодые семьи без детей смогут купить льготное жилье

Большинство выпускников детдомов становятся бомжами...