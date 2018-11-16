Усадьба с 400-летней историей продается в Англии﻿

Усадьба, построенная 400 лет назад, выставлена на продажу в английском графстве Девон. Стоимость недвижимости составляет 3,9 млн фунтов (337,2 млрд руб.), сообщает Mansion Global.

В поместье под названием Canonteign Manor во времена гражданской войны располагался гарнизон короля Карла I.

С 1800 года усадьба пустовала, а в 1970 у нее появились новые собственники, которые провели в здании масштабную реконструкцию.

Особняк площадью 11 тыс. кв. футов (3,3 тыс. кв.м) с десятью спальнями является одним из самых высоких исторических зданий в Англии. В поместье множество каминов, сохранились каменные полы и окна. На территории площадью 10 акров (40,4 тыс. кв.м) расположен открытый бассейн.

Издание напоминает, что летом в английском графстве Беркшир было выставлено на продажу поместье за £26 млн. История этой усадьбы, связанное с королевской семьей, охватывает целое тысячелетие.

Фото:realty.rbc.ru

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