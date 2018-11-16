Российским дачникам создадут единый интернет-портал

У российских садоводов и огородников может появиться свой портал, объединенный с сервисами электронного правительства, пишут Известия". Создание портала-соцсети в настоящее время планирует Минэкономразвития.

С такой инициативой обратился в правительство Союз садоводов России. Разработанная платформа должна помочь дачникам выполнить требования нового закона о садоводстве и огородничестве.

Напомним, что согласно новому закону, который вступит в силу в январе 2019 года, все СНТ будут обязаны открыть расчетный счет в банке, а для решения важных вопросов (например, о трате взносов) нужно будет проводить общее собрание членов товарищества. На помощь могут прийти современные технологии.

По мнению разработчиков, если создать единую электронную платформу для всей страны, появится возможность проводить собрания в электронном виде. Платформу можно будет использовать для сбора средств без визита в банк, а также для финансовой отчетности. В Минэкономразвития поддержали идею создания такого портала.

Фото:augustnews.ru

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