У российских садоводов и огородников может появиться свой портал, объединенный с сервисами электронного правительства, пишут Известия". Создание портала-соцсети в настоящее время планирует Минэкономразвития.
С такой инициативой обратился в правительство Союз садоводов России. Разработанная платформа должна помочь дачникам выполнить требования нового закона о садоводстве и огородничестве.
Напомним, что согласно новому закону, который вступит в силу в январе 2019 года, все СНТ будут обязаны открыть расчетный счет в банке, а для решения важных вопросов (например, о трате взносов) нужно будет проводить общее собрание членов товарищества. На помощь могут прийти современные технологии.
По мнению разработчиков, если создать единую электронную платформу для всей страны, появится возможность проводить собрания в электронном виде. Платформу можно будет использовать для сбора средств без визита в банк, а также для финансовой отчетности. В Минэкономразвития поддержали идею создания такого портала.
Фото:augustnews.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
"Золотая" земля: Кто защитит права садоводов?
В новом году дачников ждут изменения
Лишь 30 процентов дачников оформлены по всем...
Власти разрешили дачникам бесплатно качать воду
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сразу несколько пилотов различных авиакомпаний стали свидетелями неопознанных летающих объектов. Записи разговоров пилотов с диспетчерами доступны на YouTube.
Повышение пенсионного возраста, рост тарифов ЖКХ и цен на бензин, НДС – для недовольства у россиян есть поводы. Но выйдут ли они на улицы – большой вопрос.
Собор Украинской православной церкви отказался от автокефалии патриарха Варфоломея. Это историческое решение, которое спасет православие, Украину и Россию.
В последние дни армянские СМИ муссируют тему военной помощи Армении со стороны России в случае агрессии, связывая это с нагорно-карабахской проблемой. Дмитрий Савельев, руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, убежден, что не следует тенденциозно толковать то или иное выступление официальных лиц, превращая его в политическую спекуляцию.