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Археологи обнаружили в Крыму﻿ античную загородную усадьбу

Недвижимость

Сотрудники Крымской экспедиции Института археологии РАН во время раскопок в зоне будущего строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту возле села Октябрьское обнаружили остатки античного поселения конца V — начала III века до н.э., сообщает ТАСС.

Предположительно, это была крупная загородная усадьба боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора. По словам археологов, поселение хорошо сохранилось, потому что находится на территории, которая непригодна для земледелия и никогда не распахивалась.

Древнее поселение имело прямоугольную форму и было довольно большим. В нем было около десяти дворов и 40 помещений, а площадь превышала 5 тыс. кв.м. Наружу выходили только глухие стены. 

По словам заведующего отделом полевых исследований ИА РАН, доктора исторических наук Александра Масленникова, уникальность этого поселения заключается в его сложной структуре и очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове.

"Аналогов сельской усадьбы такой площади и хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье", — отметил Александр Масленников.

Фото:crimea-news.com

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Темы Крым усадьба раскопки археологи недвижимость строительство
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