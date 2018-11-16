Карельские строители прогнозируют рост стоимости жилья на 20-30% и падение темпов строительства, сообщают "Ведомости Карелии".
По словам заместителя прокурора республики Василий Шевченко Василий Шевченко, официально в Карелии имеется лишь несколько объектов строительства, признаваемых проблемными. Все они расположены в городе Петрозаводске.
В этот список входят три многоквартирных дома. Один из них расположен на улице Паустовского (застройщик ООО "ВР-Строй"). В районе Нового Сайнаволока (застройщик ООО "Малоэтажное строительство"): строительные работы остановились в 2016 году, дом готов на 50 процентов.
По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Олега Ермолаева, из-за изменений законодательства, необходимо внести изменения в проектную документацию и пройти госэкспертизу. Только после этого можно будет завершить строительство.
В отношении недобросовестных застройщиков возбуждены и расследуются уголовные дела. Однако реальных улучшений жилищных условий потерпевших пока не происходит. Перечисленные объекты остаются недостроенными.
Фото:spbguru.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Дольщиков ЖК "Терлецкий парк" занесут в реестр...
Продажи в долгостроях Петербурга приостановят
Обманутым дольщикам Щербинки предоставят жилье...
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сразу несколько пилотов различных авиакомпаний стали свидетелями неопознанных летающих объектов. Записи разговоров пилотов с диспетчерами доступны на YouTube.
Повышение пенсионного возраста, рост тарифов ЖКХ и цен на бензин, НДС – для недовольства у россиян есть поводы. Но выйдут ли они на улицы – большой вопрос.
Собор Украинской православной церкви отказался от автокефалии патриарха Варфоломея. Это историческое решение, которое спасет православие, Украину и Россию.
В последние дни армянские СМИ муссируют тему военной помощи Армении со стороны России в случае агрессии, связывая это с нагорно-карабахской проблемой. Дмитрий Савельев, руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, убежден, что не следует тенденциозно толковать то или иное выступление официальных лиц, превращая его в политическую спекуляцию.