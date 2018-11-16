Жители Карелии пополнят список обманутых дольщиков﻿

Карельские строители прогнозируют рост стоимости жилья на 20-30% и падение темпов строительства, сообщают "Ведомости Карелии".

По словам заместителя прокурора республики Василий Шевченко Василий Шевченко, официально в Карелии имеется лишь несколько объектов строительства, признаваемых проблемными. Все они расположены в городе Петрозаводске.

В этот список входят три многоквартирных дома. Один из них расположен на улице Паустовского (застройщик ООО "ВР-Строй"). В районе Нового Сайнаволока (застройщик ООО "Малоэтажное строительство"): строительные работы остановились в 2016 году, дом готов на 50 процентов.

По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Олега Ермолаева, из-за изменений законодательства, необходимо внести изменения в проектную документацию и пройти госэкспертизу. Только после этого можно будет завершить строительство.

В отношении недобросовестных застройщиков возбуждены и расследуются уголовные дела. Однако реальных улучшений жилищных условий потерпевших пока не происходит. Перечисленные объекты остаются недостроенными.

Фото:spbguru.ru

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