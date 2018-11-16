"Жилье в складчину" входит в моду

В России и за границей возрос интерес к формату совместного "потребления" недвижимости — коворкингам ("совместная работа") и коливингам ("совместное проживание"). Такой концепт ориентирован на молодых предпринимателей и миллениалов.

В сфере аренды офисной недвижимости в Москве и в крупных городах России большой популярностью пользуются коворкинги. Их облюбовали не только фрилансеры, но и представители бизнеса. Арендовать рабочее место в них можно на нужное время. Хоть на час, хоть на месяц. Подобный "плавающий офис" обходится гораздо дешевле, чем аренда помещений в бизнес-центре.

В свою очередь коливинги также нацелены на эту аудиторию. Кроме возможности получить бюджетное жилье, в классическом варианте "коммуны ХХI века" они позволяют объединяться по интересам, создавая своеобразные "местные сообщества". Например, 3-4 студента могут вместе арендуют квартиру, состоящую из нескольких комнат. Это и удобно, и недорого.

В России эта модель появилась не так давно и прижилась в обеих столицах и Подмосковье. Эксперты отмечают, что коливинги постепенно завоевывают и регионы страны.

Такие мини-квартиры привлекают ценой — примерно 1,5 млн руб. Это равно стоимости комнаты в столичной коммуналке. Только каждая студия имеет свою кухню и санузел, т. е. полностью изолирована от соседей.

Фото:pikabu.ru

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