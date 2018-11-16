Аренда "малогабаритки" в Москве обойдется в 20 тыс. рублей﻿

В ноябре минимальная арендная ставка московской квартиры — 20 тыс. рублей — у "малогабаритки" на 5-м этаже 5-этажного дома на 9-й Парковой улице возле станции метро "Щелковская", предложение для одного жильца, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.

В список самых низкобюджетных старомосковских квартир вошла также жилплощадь с минимумом мебели и бытовой техники в р-не Западное Дегунино (САО). Это однушка" за 23 тыс. рублей: квартира находится на последнем этаже панельной пятиэтажки на Ангарской улице, в 5 минутах транспортом от станции метро "Селигерская". Общая площадь объекта — 30 кв.м, кухни — 6 кв.м; минимум мебели, из бытовой техники — только холодильник.

На третьем месте оказалась также полностью укомплектованная квартира с гардеробной комнатой в сталинке недалеко от станции метро "Бульвар Рокоссовского" за 25 тыс. рублей в месяц. Это 1-комнатная квартира на 10-м этаже 16-этажного панельного дома на Ярославском шоссе, в 10 минутах транспортом от станции метро "ВДНХ". Габариты объекта: 40 кв.м — общая площадь, 11 кв.м — кухня. Санузел раздельный.

Фото:afu.ru

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