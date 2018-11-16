Решением Арбитражного суда Московской области недостроенные жилые объекты ЖК "Царицыно" переданы московскому застройщику АО "Мосотделстрой №1", сообщает портал Москомстройинвеста.
Строительство ЖК "Царицыно" на 6-й Радиальной улице в Москве началось в 2006 году. АО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) обязалось сдать объект в 2012 году. Обязательства перед дольщиками выполнены не были. Застройщик ЖК "Царицыно" заключил 4017 ДДУ, по 3265 ДДУ обязательства не исполнены. В апреле 2018 года компания была признана банкротом.
В августе суд согласовал первый этап передачи ЖК "Царицыно" новому застройщику, определив, чтобы "Мосотделстрой N1" погасил обязательные платежи в рамках процедуры банкротства бывшего застройщика.
По словам главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, в настоящее время на стройплощадке первой очереди ЖК "Царицыно" ведутся строительные работы.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что ЖК "Царицыно" будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику.
Фото:cbsmedia.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Завершается передача ЖК "Царицыно" новому...
Достройка проблемного ЖК "Царицыно" началась
На территории царицынского рынка решено построить...
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сразу несколько пилотов различных авиакомпаний стали свидетелями неопознанных летающих объектов. Записи разговоров пилотов с диспетчерами доступны на YouTube.
Повышение пенсионного возраста, рост тарифов ЖКХ и цен на бензин, НДС – для недовольства у россиян есть поводы. Но выйдут ли они на улицы – большой вопрос.
Собор Украинской православной церкви отказался от автокефалии патриарха Варфоломея. Это историческое решение, которое спасет православие, Украину и Россию.
В последние дни армянские СМИ муссируют тему военной помощи Армении со стороны России в случае агрессии, связывая это с нагорно-карабахской проблемой. Дмитрий Савельев, руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, убежден, что не следует тенденциозно толковать то или иное выступление официальных лиц, превращая его в политическую спекуляцию.