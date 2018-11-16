Дома для обманутых дольщиков ЖК "Царицыно" достроит город﻿

Решением Арбитражного суда Московской области недостроенные жилые объекты ЖК "Царицыно" переданы московскому застройщику АО "Мосотделстрой №1", сообщает портал Москомстройинвеста.

Строительство ЖК "Царицыно" на 6-й Радиальной улице в Москве началось в 2006 году. АО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) обязалось сдать объект в 2012 году. Обязательства перед дольщиками выполнены не были. Застройщик ЖК "Царицыно" заключил 4017 ДДУ, по 3265 ДДУ обязательства не исполнены. В апреле 2018 года компания была признана банкротом.

В августе суд согласовал первый этап передачи ЖК "Царицыно" новому застройщику, определив, чтобы "Мосотделстрой N1" погасил обязательные платежи в рамках процедуры банкротства бывшего застройщика.

По словам главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, в настоящее время на стройплощадке первой очереди ЖК "Царицыно" ведутся строительные работы.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что ЖК "Царицыно" будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику.

Фото:cbsmedia.ru

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