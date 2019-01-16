Квартиру мамы солиста "Сектора Газа" Юрия Хоя в Воронеже купят под музей﻿

Жители Воронежа планируют приобрести под музей квартиру, которую когда-то для своей мамы приобрел лидер группы "Сектор Газа" Юрий Хой (Клинских). Об этом сообщает РИА Новости.
Двухкомнатная квартира находится в доме №68 по Иркутской улице в микрорайоне ВАИ и имеет общую площадь 52,7 квадратных метра. Цена лота — 3 миллиона рублей.
В продаже квартира с 30 октября 2018 года. Цена изначально названа собственниками. Это три человека: две дочери музыканта и жена.
В свое время музыкант купил эту квартиру для своей мамы Марии Кузьминичны, которая и жила там. 85-летняя женщина скончалась в прошлом году. После этого наследники вступили в наследство в долях. Объект продается как память об артисте.
Сообщается, что ценностей и личных вещей там нет. Квартирой интересовались известные люди из Воронежа. Были три потенциальных покупателя, очень известные в Воронеже люди. Смотрели квартиру именно как музей.
В объявлении говорится, что эта квартира не просто жилой фонд, это память об артисте. Приоритет в праве покупки квартиры однозначно отдан ценителям и фанатам группы "Сектор Газа". Цель — передать этот объект в руки людей неравнодушных, способных сохранить и преумножить культурное наследие великого человека.
Девятиэтажка находится в Левобережном районе Воронежа, который из-за плохой экологии получил в то время прозвище "Сектор газа".
Юрий умер в 2000 году в возрасте 36 лет. Официальной причиной его смерти считается сердечный приступ.
Песни группы ("Туман", "Пора домой", "30 лет", "Демобилизация") до сих пор любят во всей России. Поклонники ежегодно посещают могилу Хоя в Воронеже.
Фото: samara.kp.ru
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