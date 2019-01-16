Технологии "умных городов" будут внедрены в регионах в течение пяти лет

Современные smart-технологии будут внедрены в 171 городе России в рамках федерального проекта "Умный город" в течение 5 лет, сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на заявление замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса.

По словам чиновника, 31 января планируется утвердить минимальный стандарт "Умного города". В рамках проекта в течение пяти лет будет отлажена работа в 171 городе, в которых проживает более 100 тысяч человек.

Сообщается, что в начале ноября глава Минстроя РФ Владимир Якушев утвердил паспорт федерального проекта "Умный город". Он будет реализовываться в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".

Схема реализации проекта "Умный город" состоит из шести блоков. Они включают в себя задачи по внедрению "умного" ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной для среды. А также созданию инновационной инфраструктуры, цифровизации строительства и территориального планирования и развитию транспортных систем.

Также сообщается, что в течение трёх лет в России будет полностью внедрена система распознавания лиц.

Фото: pppi.ru

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